عاجل | البلاغات تكشف حرمان التابعين للضمان الاجتماعي

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية التبليغ عن العائلين من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي في حال عدم الإنفاق على تابعيهم، من خلال تقديم شكوى عبر منصة الضمان الاجتماعي، أو من خلال الهاتف عبر الرقم الموحد للوزارة 19911، أو من خلال زيارة فروع الوزارة.

ودعت الموارد التابع إلى إبلاغ الوزارة في حال امتناع العائل عن الإنفاق على أفراد أسرته، لتعيين عائل آخر عند ثبوت ذلك؛ إذ نص النظام على أن يعاقب بغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بهما معًا؛ كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة، وتقوم الوزارة وعبر الباحثين الاجتماعيين بالقيام بالزيارات الدورية والعمل على إعداد تقارير دورية للكشف عن ذلك لدى الوزارة أو من تكلفه نظامًا.

إجمالي مستفيدي الضمان الاجتماعي

884.063 مستفيدا

الرياض 135520

96396

39124

القصيم 42191

25712

16479

مكة المكرمة 194961

119830

75131

الشرقية 104530

71156

33374

عسير 99484

55209

44275

جازان 81930

44591

37339

المدينة المنورة 66775

37083

29692

تبوك 28901

17141

11760

نجران 26824

14922

11902

الجوف 24391

12314

12007

الحدود الشمالية 15067

8307

6760

الباحة 24027

13851

10176

حائل 39462

20554

18908