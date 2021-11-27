عاجل | البلاغات تكشف حرمان التابعين للضمان الاجتماعي

ودعت الموارد التابع إلى إبلاغ الوزارة في حال امتناع العائل عن الإنفاق على أفراد أسرته، لتعيين عائل آخر عند ثبوت ذلك؛ إذ نص النظام على أن يعاقب بغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بهما معًا؛ كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة، وتقوم الوزارة وعبر الباحثين الاجتماعيين بالقيام بالزيارات الدورية والعمل على إعداد تقارير دورية للكشف عن ذلك لدى الوزارة أو من تكلفه نظامًا.
إجمالي مستفيدي الضمان الاجتماعي
884.063 مستفيدا
الرياض 135520
96396
39124
القصيم 42191
25712
16479
مكة المكرمة 194961
119830
75131
الشرقية 104530
71156
33374
عسير 99484
55209
44275
جازان 81930
44591
37339
المدينة المنورة 66775
37083
29692
تبوك 28901
17141
11760
نجران 26824
14922
11902
الجوف 24391
12314
12007
الحدود الشمالية 15067
8307
6760
الباحة 24027
13851
10176
حائل 39462
20554
18908