الأرصاد تحذر من شتاء بارد

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قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن المملكة تستعد لدخول فصل الشتاء الأسبوع القادم، مع توقع بانخفاض غير معتاد في درجات الحرارة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، سماء صافية إلى غائمة جزئيا، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.

ووفق تقرير المركز الوطني للأرصاد، فإنه لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية، إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة 15-35كم / ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.