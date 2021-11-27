خبيرة تغذية علاجية تكشف عن مشروب يساهم في كسر ثبات الوزن

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن خفض الوزن ممكن دون حرمان، وهذا الأمر يتحقق من خلال تناول كل أنواع الاطعمة، ولكن بنسب قليلة معتدلة، مشيرة إلى أن الحرمان قد يؤدي إلى نتائج عكسية على المدى الطويل.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن أي مريض سمنة يتعرض لثبات في الوزن، فعليه أن يتناول الخضروات والفواكه بشكل مكثف، لأن الخضروات تكثر ثبات الوزن كما أن هناك مشروب يساهم في كسر ثبات الوزن، وهو عبارة عن لتر مياه عليه برتقالة مقطعة، وليمون مقطعة، وحزمة نعناع اخضر، وغلي المياه، وثاني يوم يتم تصفية المشروب، وتناوله على مدار اليوم.

وأضافت أن اتباع أكثر من حمية غذائية يؤدي إلى تعطيل عملية الحرق، وإعادة تنشيط عملية الحرق في حاجة إلى مجهود كبير من خلال استشاري التغذية، مضيفة أن هناك امكانية لخفض سمنة البطن من خلال تناول التوت البري والكرزي ومضادات اكسدة سواء الرومان أو القهوة الخضراء.