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القبض على 3 مواطنين أطلقوا النار في مناسبة خاصة

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العدل تحيل عدة محامين إلى لجنة التأديب

أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ الإجراءات النظامية لإحالة محامين إلى لجنة تأديب المحامين، للنظر في المخالفات المرصودة ضدهم، والمتعلقة...

2ace62024c.jpg الرياض : الوطن
443a924f5d.jpg22 ربيع الثاني 1443 هـ

قرار جديد بخصوص القادمين إلى

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتا من بعض الدول إلى المملكة، والذي...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png22 ربيع الثاني 1443 هـ

ميزات التوسعة الثالثة المخصصة لاستقبال المعتمرين

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التوسعة السعودية الثالثة، لاستقبال المصلين بالتوسعة فيها.وتشكل التوسعة...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png22 ربيع الثاني 1443 هـ

إحباط تهريب 19 ألف قرص إمفيتامين مخدر في الشمالية وتبوك

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية بقطاع حالة عمار، التابِع لمنطقة تبوك،...

icon-byline.pngتبوك الوطن
icon-clock.png22 ربيع الثاني 1443 هـ

الأرصاد : انخفاض غير معتاد في درجات الحرارة الأسبوع القادم

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن المملكة تستعد لدخول فصل الشتاء الأسبوع القادم مع توقع بانخفاض غير معتاد...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png22 ربيع الثاني 1443 هـ

هيفاء آل مقرن رئيسا للجنة البرامج والعلاقات الخارجية في اليونسكو

انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" المندوبة الدائمة للسعودية لدى يونسكو الأميرة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png22 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط 429 مخالفا حاولوا دخول المملكة معظمهم يمنيون

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png22 ربيع الثاني 1443 هـ

المملكة تعرب عن بالغ الألم جراء حريق كيميروفو بروسيا

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الألم جراء الحريق الذي اندلع في أحد مناجم الفحم في مقاطعة كيميروفو في منطقة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية