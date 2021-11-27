القبض على 3 مواطنين أطلقوا النار في مناسبة خاصة
أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ الإجراءات النظامية لإحالة محامين إلى لجنة تأديب المحامين، للنظر في المخالفات المرصودة ضدهم، والمتعلقة...
قرار جديد بخصوص القادمين إلى السعودية
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتا من بعض الدول إلى المملكة، والذي...
جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التوسعة السعودية الثالثة، لاستقبال المصلين بالتوسعة فيها.وتشكل التوسعة...
صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية بقطاع حالة عمار، التابِع لمنطقة تبوك،...
قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن المملكة تستعد لدخول فصل الشتاء الأسبوع القادم مع توقع بانخفاض غير معتاد...
انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" المندوبة الدائمة للسعودية لدى يونسكو الأميرة...
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الألم جراء الحريق الذي اندلع في أحد مناجم الفحم في مقاطعة كيميروفو في منطقة...