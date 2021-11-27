سوريا .. قتيلان بقصف جوي روسي على كفر تخاريم في ريف إدلب

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جي بي سي نيوز :- قُتل مدنيان نتيجة غارات جوية شنتها طائرات روسية على محيط قرية "تلتيتا" في جبل السماق، شمال غربي إدلب.

وأفاد مصدر بأن الطيران الروسي شنّ غارات جوية استهدفت منطقة جبل السماق الواقع شرق مدينة كفرتخاريم في ريف إدلب، ما أدّى إلى مقتل مدنيَّين اثنين كانا يعملان داخل أرض زراعية استهدفها القصف.

وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن توقّف شبكة الإنترنت في كفر تخاريم نتيجة استهداف الغارات الروسية أبراج الإنترنت والاتصالات في المنطقة.

منذ بداية الحملة العسكرية الأخيرة في شهر حزيران 2021 حتى الـ 26 من تشرين الأول الماضي، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 700 هجوم جوي ومدفعي من قبل قوات النظام وروسيا والميليشيات الأخرى، تم فيها انتشال جثامين أكثر من 155 شخصاً فقدوا حياتهم، من بينهم 55 طفلاً، و24 امرأة ، بينما تم إنقاذ وإسعاف أكثر من 400 شخص أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات.

وكالات سورية