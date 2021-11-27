«سريع الانتشار».. الصحة العالمية تكشف أسباب خطورة متحور «أوميكرون»

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قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن المتحور الجديد «أوميكرون» لفيروس كورونا سريع الانتشار.

كما أوضى «المنظري»، في تصريحات، مساء السبت، باستخدام الأدلة قبل أن تتخذ أي دولة تدابير احترازية لمواجهة تفشي المتحور الجديد من كورونا وتابع: «يتعين مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي المتحور الجديد من كورونا».

وأكد أن «ما يجعل المتحور الجديد خطيرا هو أنه يحتوي طفرات جينية أكثر مقارنة بالتحورات السابقة»، مضيفًا: «نأمل أن تكون المناعة المكتسبة جراء اللقاحات مفيدة في مواجهة المتحور الجديد من كورونا». وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أنه «في ظل شح اللقاحات المضادة لكورونا فإننا لا نوصي بمنح الجرعة الثالثة للفئات غير المعرضة لخطر».

وأكدت السلطات في جنوب إفريقيا أن البلاد سوف تتشاطر مع دول أخرى بعينات متحور «أوميكرون» الجديد من فيروس كورونا المستجد. وفي تصريحات لصحيفة «فايننشال تايمز» اليوم السبت قال توليو دي أوليفيرا، مدير مركز الابتكارات ومواجهة الأوبئة في جنوب إفريقيا: «سنتعامل معه مثلما تعاملنا مع متحور دلتا، أي سنرسل عينات هذا المتحور إلى جميع الوكالات المعنية بالسلامة البيولوجية في العالم».