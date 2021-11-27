وزير الصحة يكشف تفاصيل المتحور الجديد لفيروس كورونا

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قال خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، إن دولة جنوب أفريقيا تتميز بوجود مشاكل في المناعة بين سكانها، حيث يعانى 8.2 مليون شخص فيها من مرض الإيدز.

وتابع في تصريحات تلفزيونية، أن جنوب أفريقيا من بين الدول ذات المستوى المنخفض بالتطعيم بلقاح كورونا. وأوضح دراسة المتحور الجديد لمعرفة مدى فعالية اللقاحات المضادة لكورونا التي تم اكتشافها حتى الآن.

وأردف، أن شركتي فايزر وموديرنا اللتان تمتلكان تكنولوجيا حديثه ومتقدمة في إنتاج اللقاحات، يمكنها مواجهة المتحورات التي تطرأ على الفيروس. واستطرد، أن الرئيس السيسي يتابع تطورات المتحور الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا، ووجه باتخاذ التدابير اللازمة.

واستكمل: أنه تم إيقاف الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا وعدد من الدول المجاورة لها، لمواجهة انتشار المتحور الجديد، ولن يصل أي مواطن من هناك إلا عبر الترانزيت، وحينها سيتم اتخاذ التدابير اللازمة المعمول بها في الموانِ والمطارات المصرية.