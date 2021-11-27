سر ظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب إفريقيا.. القائم بمنصب وزير الصحة يكشف

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، إن أي تحور في فيروس كورونا يحتاج إلى وسيط كي يساعده على حدوث هذا التحور .

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، :«الأماكن التي بها معدلات نقص مناعة تزيد من فرص تحور الفيروس وجنوب افريقيا بها أعداد كبيرة مصابة بالإيدز وبالتالي عدد كبير من الأفراد هناك يعانون من نقص المناعة وبالتالي تكون فرصة لـ فيروس كورونا كي يتحور ويتغير».

وتابع خالد عبدالغفار: «محدش يقدر يجاوب على سؤال مدى فعالية اللقاحات تجاه تحور كورونا الجديد أوميكرون وما زالت الدراسات مستمرة».

وأكمل خالد عبدالغفار: «يجب ألا يكون هناك حالة من الذعر والرعب لحين الانتهاء من الدراسات العلمية حول تحور اوميكرون الجديد».

وأردف: «معدلات التطعيم تصل لـ 400 ألف مواطن في اليوم وهناك زيادة في معدلات التطعيم باللقاحات».

وتابع: «تم تطعيم أكثر من 30 مليون مواطن بالجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى الآن وحوالي 15 مليون مواطن بالجرعة الثانية من اللقاحات، وسيتم منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية دون الحصول على اللقاح بداية من أول ديسمبر وهذا قرار نهائي».

وأكمل: «الدولة معنية بتوفير اللقاحات لكل المواطنين بالمجان وعلى المواطن حماية نفسه ويرتدي الكمامة».

ولفت عبدالغفار: «يجب أن يزيد معدل إقبال المواطنين للحصول على لقاحات كورونا، ولدينا وفرة في كافة أنواع اللقاحات».