محافظ الجيزة يتفقد تطوير ميدان المساحة وشارع مراد (صور)

★ ★ ★ ★ ★

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير ميدان المساحة بحي الدقي للوقوف على الأعمال الجارية ومعاينة نسب التنفيذ .

وكلف المحافظ رئيس حي الدقي بالمتابعة مع الشركة المنفذة لأعمال تطوير ميدان المساحة والإلتزام بالجدول الزمني للأعمال مع مراعاة أن تشمل أعمال التطوير زيادة المسطحات والمساحات الخضراء بالميدان لإضفاء لمسة جمالية، إضافه إلى تنظيم تواجد وأماكن إنتظار السيارات بما يحقق السيولة المرورية بالمنطقة وعدم إعاقه حركة السير بمحيط الميدان .

كما شدد المحافظ على الإهتمام بإجراء تنسيق عام للميدان وفقاً للرؤية الهندسية الصحيحه وإستكمال تطوير أرصفه المشاة وأعمدة الإنارة والنخيل لتتكامل الرؤية البصرية الجمالية للميدان.

وخلال الجوله إستمع المحافظ إلى أراء المواطنين من القاطنين بمحيط الميدان، مؤكداً لهم أن أعمال التطوير سوف تكون إضافه جمالية وتم مراعاة زيادة المسطحات الخضراء لتحقيق الرؤية الجمالية للميدان مؤكداً على الإستجابه لكافه المطالب والمقترحات المتعلقه بأعمال التطوير الجارية بما يحقق المظهر الحضاري والجمالي المرجو من الأعمال .

كما تفقد المحافظ نسب تنفيذ أعمال تطوير شارع مراد بحي جنوب الجيزة للوقوف على الأعمال من رصف وتطوير وإجراء تنسيق عام للطريق ودعم أرصفه المشاة ودعم الطريق بأعمدة إنارة مشدداً على رئيس حي جنوب بالمتابعة الدورية للاعمال والتأكد من إلتزام الشركه بالجدول الزمني المحدد .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي وطه عبدالصادق رئيس حي جنوب وممثلي الشركة المنفذة للأعمال.