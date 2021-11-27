إنذار 403 منشآت في المنتزه بالإسكندرية

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شن حي المنتزه ثان بالإسكندرية، برئاسة اللواء حسن الجمال، السبت، حملة مكبرة للمرور على المنشآت والمحال بكافة أنواعها والتفتيش على وجود حاويات القمامة، حيث استهدفت الحملة منطقة المندرة، وشارع جمال عبدالناصر.

يأتى ذلك تنفيذًا لقرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رقم ١٥٧٠ لسنة ٢٠١٧ بشأن إلزام المحال والمنشآت بوضع صناديق قمامة بغطاء محكم لجمع المخلفات بها ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة والمخالفة البيئية.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤٠٣ إنذارات للمخالفين، والتأكد من إيجابية عدد ١١١ منشأة خلال المتابعة الدورية ومازالت الحملات والمتابعة جارية للتأكد من التزام جميع المحال.