الصحة: لم نتخط ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

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قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة لشؤون الأبحاث وعضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، إن مصر حاليًّا في الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه لم نتخط ذروتها حتى الآن.

وأضافت نهى عاصم خلال لقائها ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية «الحياة» مساء اليوم السبت، أن 99% من وفيات كورونا في مستشفيات العزل لمواطنين لم يتلقوا اللقاح.

وأشارت إلى أن معدل الوفيات بفيروس كورونا بين الشباب في مصر منذ بداية الجائحة حتى الآن لم يتخط 1%.

وأكدت عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا أن نسب وفيات كورونا بين الشباب والأطفال في مصر لم تتأثر حتى الآن بالتحورات الجديدة.