باحثة علوم سلوكية: الاستيقاظ مبكرًا يقلل من الإصابة بالاكتئاب

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قالت رضوى غريب، الباحثة في العلوم السلوكية والتأهيل النفسي، إن هناك امكانية للخروج من الاكتئاب من خلال ممارسة الرياضة، مضيفة أن الاكتئاب الذي لا يستمر أكثر من 3 أيام فهو عرضي ناتج من الضغوط الحياتية.

وتابعت «غريب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الاكتئاب يزيد لدى المرأة بصورة أكبر عن الرجل، وهذا يرجع إلى أن الرجل قادرة على تحمل ضغوطات الحياة عن المرأة، وهذا سبب قوامة الرجل.

وشددت على ضرورة عدم تجاهل الكثير من الامور السلبية، لأن هذا يزيد من الضغوط الحياتية، وقد يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب، مضيفة أن من يستيقظ متأخر يميل إلى الاكتئاب، معقبة: «لازم نحاول نستيقظ بدري، ونشوف الشمس، هذا يقلل الاكتئاب إلى حد كبير».