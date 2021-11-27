«قوتك في ثقافتك».. دورة تدريبية لتنمية المهارات الحياتية للفتيات بجامعة سوهاج

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قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، أطلقت اليوم فعاليات دورة تدريبية لتنمية المهارات الحياتية للفتاة الجامعية تحت شعار «قوتك في ثقافتك».

وأوضح رئيس الجامعة، أن الدورة إستهدفت عضوات هيئة التدريس والجهاز الإداري والطالبات بجميع الكليات، وأقيمت بمقر سفارة المعرفة بالحرم الجامعى القديم، لافتاً إلى أن تنظيم الدورة يأتى تزامناً مع فعاليات حملة ال١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وأيضاً تنفيذاً لإستراتيجية النهوض بالفتاة الجامعية لتمكينها ثقافياً، وسياسياً، وإقتصادياً، وإجتماعياً، وجعلها أكثر فاعلية داخل المجتمع.

وقالت الدكتورة ريهام فاروق، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج، أن التدريب يهتم بتأهيل الفتاة الجامعية وإنطلاقها إلى سوق العمل سواء أثناء فترة الدراسة أو التخرج، حيث تساهم هذة الدورات في توسيع مداركهم وتنمية المهارات التي يحتاجونها في حياتهم العملية، لافتة إلى أنه شارك بالتدريب ١٥ فتاة من عضوات هيئة التدريس والجهاز الإداري والطالبات، وجاءت الدورة ضمن سلسلة من الدورات الخاصة لتنمية ثقافة ومهارات الفتاة الجامعية، وجعلها أكثر إيجابية داخل الجامعة والمجتمع، منوهة أن التدريب تضمن محاور عدة منها «طرق ومهارات التواصل، والقدرة على إتخاذ القرار، وتزويد المشاركات بالمعلومات والمهارات والتوجهات الأساسية لتأهليهم للتعامل مع الظروف الحياتية بفاعلية».

وأشارت فاروق، إلى أنه جرى تعريف الطالبات بعدد من المهارات الإتصالية والمجتمعية من خلال عمل ورشة تدريبية عن كيفية إدارة الوقت، والتعامل مع ضغوط الحياة، وكذلك مهارة التفكير الإيجابي والتخطيط لكل مرحلة يمكن أن تمر بها الفتاة، حيث قام بالتدريب مدربين لتنمية المهارات بوزارة الشباب والرياضة وهيئة اليونسيف.