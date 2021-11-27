  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إطلاق أول مدرسة فنلندية بريطانية دولية في

Print
إطلاق أول مدرسة فنلندية بريطانية دولية في مصر إطلاق أول مدرسة فنلندية بريطانية دولية في

شارك السفير هيثم صلاح، سفير في هلسنكي، في حفل توقيع إطلاق أول مدرسة فنلندية- بريطانية دولية في مصر.

وأقامت مؤسسة Finnish Global Education Solutions (FGES) الاحتفالية في مقرها بهلسنكي، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة وأعضائها ولفيف من المسؤولين، بالإضافة إلى عدد من كبار المتخصصين في مجال التعليم بفنلندا، كما تم تغطية الاحتفالية المشار إليها إعلاميًّا.

يدشن الحفل لإطلاق أول مدرسة ضمن مشروع يتضمن افتتاح 6 مدارس فنلندية في مصر.

وفى هذا الإطار، ألقت السفيرة Marjaana Sall، سفيرة التعليم بوزارة الخارجية الفنلندية، كلمة أشارت فيها إلى الزخم الذي يشهده التعاون بين مصر وفنلندا، خاصة في مجال التعليم والتعليم المهني.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
انطلاق أولى الرحلات البحرية من مصراتة و استئناف حركة العبارات بين ليبيا وتركيا بعد 40 عاما من توقفها

انطلاق أولى الرحلات البحرية من مصراتة و استئناف حركة العبارات بين ليبيا وتركيا بعد 40 عاما من توقفها