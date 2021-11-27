★ ★ ★ ★ ★

شارك السفير هيثم صلاح، سفير مصر في هلسنكي، في حفل توقيع إطلاق أول مدرسة فنلندية- بريطانية دولية في مصر.

وأقامت مؤسسة Finnish Global Education Solutions (FGES) الاحتفالية في مقرها بهلسنكي، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة وأعضائها ولفيف من المسؤولين، بالإضافة إلى عدد من كبار المتخصصين في مجال التعليم بفنلندا، كما تم تغطية الاحتفالية المشار إليها إعلاميًّا.

يدشن الحفل لإطلاق أول مدرسة ضمن مشروع يتضمن افتتاح 6 مدارس فنلندية في مصر.

وفى هذا الإطار، ألقت السفيرة Marjaana Sall، سفيرة التعليم بوزارة الخارجية الفنلندية، كلمة أشارت فيها إلى الزخم الذي يشهده التعاون بين مصر وفنلندا، خاصة في مجال التعليم والتعليم المهني.