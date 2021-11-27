التشيك ترجح عثورها على متحور «أوميكرون» في أراضيها

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قال المعهد الوطني للصحة العامة في التشيك، اليوم السبت، إن جمهورية التشيك تدرس حالة يشتبه في إصابتها بمتحور «أوميكرون» لفيروس كورونا، تم اكتشافها لدى شخص قضى بعض الوقت بناميبيا.

وقالت المتحدثة باسم المعهد، ستيبانكا تشيكوفا، في بيان عبر البريد الإلكتروني: «يقوم المختبر بفحص اكتشاف محتمل لعينة إيجابية لمتحور (أوميكرون). نحن ننتظر تأكيدًا أو نفيًا لهذه المعلومة».