أول دولة أوروبية تسجل إصابات بسلالة «أوميكرون»

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أكدت السلطات الصحية الألمانية، اليوم السبت، تسجيلها أول إصابتين بسلالة «أوميكرون» الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19» التي تثير إمكانية انتشارها مخاوف واسعة في العالم.

وذكرت وزارة الصحة في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا أنها رصدت إصابتين بهذه السلالة لدى شخصين قدما إلى ميونخ من جنوب إفريقيا يوم 24 نوفمبر، أي قبل تعليق الطيران مع هذه الدولة الإفريقية، وهما يخضعان حاليا للحجر الصحي.

وأكدت السلطات في جنوب إفريقيا أن البلاد سوف تتشاطر مع دول أخرى بعينات متحور «أوميكرون» الجديد من فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز» اليوم السبت، قال توليو دي أوليفيرا، مدير مركز الابتكارات ومواجهة الأوبئة في جنوب إفريقيا: «سنتعامل معه مثلما تعاملنا مع متحور دلتا، أي سنرسل عينات هذا المتحور إلى جميع الوكالات المعنية بالسلامة البيولوجية في العالم».