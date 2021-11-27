تعرف على حالة أحمد ياسر ريان بعد إصابته القوية مع فريقه في الدوري التركي (صور)

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تعرض مهاجم منتخب مصر ونادي ألتاي سبور التركي، أحمد ياسر ريان لإصابة قوية في الرأس خلال مباراة فريقه أمس في الدوري التركي.

وتعرض ريان للإصابة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لمباراة فريقه أمام باشاك شهير، ضمن منافسات بطولة الدوري التركي.

ويلعب ريان في صفوف فريق ألتاي سبور على سبيل الإعارة من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري مع بند أحقية الشراء لفريق ألتاي.

ووفقاً لما أعلنه النادي التركي فإن حالة أحمد ياسر ريان مطمئنة وأثبتت الأشعات التي خضع لها في الرأس عدم وجود أي إصابة خطيرة في الجمجمة.

وسيطرت حالة من الرعب على لاعبي الفريقين بعد سقوط أحمد ياسر ريان في أرض الملعب بعد اصطدام هوائي في الرأس مع أحد لاعبي فريق باشاك شهير.

ووفقًا لما أعلنه النادي فقد أثبتت الأشعة المقطعية التي خضع لها ريان على المخ سلامته وعدم وجود ما يدعو للقلق.

أحمد ياسر ريان

كان زميله في صفوف منتخب مصر مصطفى محمد قد طمأن الجماهير بدوره على أحمد ياسر ريان بعدما زاره في المستشفى اليوم ونشر صورًا لهما معًا.

ويتألق أحمد ياسر ريان مع ألتاي خلال الموسم الجاري حيث سجل 3 أهداف رغم مشاركته في أغلب المباريات من على مقاعد البدلاء.