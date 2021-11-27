الجونة يعمق جراح إيسترن كومباني في الدوري المصري

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حقق الجونة فوزا سهلا على حساب مضيفه إيسترن كومباني بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، في الجولة السادسة للدوري المصري.

تقدم الجونة في الدقيقة 33 عن طريق خالد قمر ونجح عمرو عبدالفتاح «عموري» في تسجيل الهدف الثاني للجونة في الدقيقة 80.

وتفوق الجونة على مدار شوطي المباراة، في ظل فوارق كبيرة بين لاعبيه ولاعبي إيسترن كومباني.

ورفع الجونة رصيده إلى 7 نقاط بقيادة مديره الفني رضا شحاتة متقدماً للمركز 12.

وتجمد رصيد إيسترن كومباني، بقيادة مديره الفني علاء عبدالعال بلا نقاط، في المركز 18 والأخير، بعدما تلقى 6 هزائم على التوالي.

وصعد إيسترن كومباني للدوري المصري هذا الموسم، وأقال مدربه علاء نوح بعد الخسارة أمام سموحة بالجولة الثالثة، وتولى المهمة علاء عبدالعال.