الدوري الإنجليزي اليوم: أستون فيلا يهزم كريستال .. وتعادل نورويتش مع وولفرهامبتون

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حقق فريق أستون فيلا فوزًا ثمينًا على حساب نظيره كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 27-11-2021 على ملعب سلهرست بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

تقدم أستون فيلا عن طريق المدافع مات تارجت في الدقيقة 15، وأضاف جين ماكجين الهدف الثاني في الدقيقة 86، قبل أن يقلص مارك جيهي الفارق بتسجيل هدف كريستال بالاس الأول في الدقيقة 90+5، لينتهي اللقاء بفوز أستون فيلا 2-1.

بهذا الفوز رفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 16 في المركز الحادي عشر، وذلك بعدما حقق فوزين متتاليين تحت قيادة ستيفن جيرارد المدير الفني الجديد للفريق، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 16 في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وفي إطار منافسات الجولة نفسها، حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء نورويتش سيتي ضد وولفرهامبتون في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب كارو رود.

ولم تشهد المباراة سيطرة واضحة من أحد الفريقين على مجريات اللعب واكتفى كل منهما بنقطة التعادل.

بهذه النتيجة رفع نورويتش سيتي رصيده إلى النقطة 9 في المركز التاسع عشر، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى النقطة 20 في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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