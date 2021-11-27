استشاري التغذية العلاجية تكشف عن أفضل طرق إنقاص الوزن

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كشفت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، عن أفضل الطرق لإنقاص الوزن بشكل آمن وبلا أي مشاكل على الصحة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مبادرة «أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء» لتعود الطفل على سلوكيات صحية معينة، موضحة أن دور الأم مهم جدا في ذلك السياق، لأنها ستستمر معه على مدار حياته، في الابتعاد عن الوجبات السريعة والمعجنات.

وأضافت «سهيل»، خلال لقائها ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن هناك إمكانية لتناول كل أنواع الأطعمة، ولكن بكميات أقل، من خلال تناول كورسات معينة، والمتابعة مع الطبيب المختص، خاصة أن هناك بعض المواد التي تقلل الشهية إلى حد كبير، دون حاجة لإجراء العمليات الجراحية.

وأضافت أن الأكل متعة عند الكثير، خاصة الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، وفي هذه الحالة يجب غلق الشهية من خلال تناول بعض الأعشاب، مشيرة إلى أن هناك ضرورة لتغيير المادة الفعالة لتقليل الشهية الخاصة بمريض السمنة، حتى لا يحدث ثبات في الوزن.