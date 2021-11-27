رئيس الشورى يشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي

★ ★ ★ ★ ★

بدأت في العاصمة الأسبانية مدريد أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ143 ومجلس الحاكم للاتحاد ولجانه الدائمة، وذلك بمشاركة السعودية بوفدٍ يرأسهُ رئيس الشورى عبدالله آل الشيخ، بحضور ملك أسبانيا الملك فيليبي السادس، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو ورئيسة مجلس النواب بمملكة أسبانيا ميريتشيل باتيت، ورئيس مجلس الشيوخ بمملكة أسبانيا أندير جيل، ورؤساء برلمانات ووفود 179 دولة حول العالم.

جائحة كورونا

واستهل ملك أسبانيا فيليبي السادس حفل الافتتاح بكلمة رحب فيها المشاركين، متطلعًا إلى أن تحقق البرلمانات في اجتماعات دورة الاتحاد الدولي الحالية الأهداف المأمولة، لا سيما وأنها تعقد بالرغم من جائحة فيروس كورونا، متمنياً أن تعزز البرلمانات بما تصنعه من قرارات تحقيق التوافق وزيادة التعاون بين الدول في هذا الصدد.

وعدّ ملك إسبانيا في كلمته اتخاذ الإجراءات الصحية الضرورية خطوة في غاية الأهمية لاستعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف البلدان، مبيناً أن البرلمانات تمتد وظيفتها لتكون مراكز لصنع القرار وبناء الاتفاقات وتحقيق التوافق المهم في هذا الوقت، مؤكداً ثقته بأن هذه الاجتماعات المكثفة ستؤدي إلى نتائج ملموسة ومثمرة وستكون مساحة مناسبة لبحث التحديات والصعوبات التي تواجه البرلمانات.

تحديات الديمقراطية

ويبحث البرلمانيون في العالم خلال اجتماعات الدورة الحالية التي يستضيفها البرلمان الإسباني في إطار عام التحديات المعاصرة التي تواجه الديمقراطية: وبناء المجتمع، فيما تبحث اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد دور البرلمانات في معالجة القضايا الملحة المتعلقة بزيادة التطرف وانتشار المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تبادل الآراء حول العمل بفاعلية لضمان صناعة قرارات شاملة تمثل جميع الشرائح، ومناقشة السبل الكفيلة في التعامل الأنسب مع مختلف التهديدات، كما ستتيح هذه الدورة للبرلمانيين فرصة للاتفاق حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالتحيز الجنسي والتحرش والعنف ضد المرأة والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

وتنظر الوفود المشاركة في الدورة الحالية للاتحاد البرلماني الدولي في اعتماد إستراتيجية الاتحاد الجديدة للفترة من 2022 إلى 2026 الهادفة إلى إعادة تركيز عمل الاتحاد في السنوات الخمس القادمة في عدد من المجالات والملفات ذات الاهتمام والتركيز العالمي لاسيما فيما يتعلق بالتغير المناخي وحقوق الإنسان والمساواة والسلام والأمن والتنمية المستدامة.

ويضم وفد المجلس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى، نائب رئيس المجلس مشعل السلمي، والأمين العام للمجلس محمد المطيري، وأعضاء المجلس أعضاء اللجان الأربع الدائمة بالاتحاد خالد البواردي، ومها السنان، وهدى الحليسي.

الملفات المطروحة في الاجتماعات

- التنمية المستدامة والتمويل والتجارة.

- الديمقراطية وحقوق الإنسان.

- السلم والأمن الدوليين وشؤون الأمم المتحدة.