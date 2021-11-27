«تراث حي.. مجتمعات حية» ورشة عمل بالأقصر بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار

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أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالاشتراك مع وزارة السياحة والآثار المصرية عن خطتها لإطلاق فعاليات ورشة عمل المشاركة المجتمعية بمحافظة الأقصر تحت عنوان «تراث حي.. مجتمعات حية»، غدا الأحد، في إطار مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية.

وتعد ورشة عمل المشاركة المجتمعية أولي فعاليات التواصل المباشر مع الجمهور في الوجهات المستهدفة للتعرف على الفرص المتاحة من خلال المشروع من تدريب وبناء قدرات للمجتمع المحلي لتعزيز مشاركته في السياحة الثقافية وتوفير الفرص الملائمة لممارسين الأنشطة المختلفة المرتبطة بالسياحة. وأفادت الوكالة بأن ذلك يأتي من التزامنا بدعم قطاع السياحة الحيوي في مصر، وآلاف الأشخاص الذين يعملون في هذا القطاع، والتراث العالمي الذي تمثله الآثار والمعالم الثقافية في مصر، حيث أسهمنا بالتعاون مع وزارة الآثار في عدد من مشروعات التأهيل والتدريب.

وكشفت الوكالة في بيان صحفي أن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية هو الأول من نوعه في مصر مشيرة إلى أنه يضع أطر متكاملة وسياسات تنفيذية محددة لإدارة السياحة الثقافية في مصر في مواقع القاهرة التاريخية والأقصر بهدف خلق تجربة سياحية فريدة وأصيلة للزائر بما يعد مواكبة للاتجاه العالمي في هذا المجال.

كما يهدف إلى تعزيز جهود الحكومة في بناء شراكات مع القطاع الخاص في مجال السياحة الثقافية لتحقيق عوائد اقتصادية تضمن استدامة تنمية هذه المناطق التراثية. وأكد البيان أن المشروع يستهدف إعادة تأهيل عدد من مواقع التراث الثقافي وإحيائها وتحقيق الاستدامة المالية لها من خلال تشجيع الاستثمار في التراث والترويج السياحي لتلك المناطق، كما يهتم بتطوير وابتكار منتجات سياحية متنوعة تعتمد على الموروث الشعبي الخاص بقاطني المناطق المستهدفة وتسهم في خلق فرص عمل جديدة لهم بما يعزز مشاركتهم في السياحة الثقافية المستدامة.

ويهدف المشروع أيضا إلى بناء قدرات العاملين في قطاع السياحة في المناطق المختارة وتأهيلهم ومساعدتهم في عمليات التسويق لمنتجاتهم بما يدر عليهم دخلا ويساهم في توفير حياة كريمة.

وأشار البيان إلى أن الوكالة سوف تساهم في النهوض بهذه المناطق من خلال الترويج لها على منصات التواصل الاجتماعي وإطلاق تطبيق إلكتروني خاص بها بهدف جذب السياح. وأفاد مستنصر بارما ممثل الوكالة الأميريكية للتنمية الدولية: «تكثف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جهودها على تهيئة المواقع الأثرية وتعزيز دور السياحة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وفرص العمل حيث تخلق السياحة ملايين الوظائف وتضخ مليارات الدولارات بالعملة الصعبة في الاقتصاد المصري.

على مدى السنوات الـ 25 الماضية، ساهمت الولايات المتحدة بأكثر من 100 مليون دولار للحفاظ على عشرات مواقع التراث الثقافي في جميع أنحاء مصر، من أسوان إلى الإسكندرية«.