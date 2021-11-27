رئيس المجلس الرئاسي الليبي: ندعم إجراء انتخابات «شفافة ونزيهة»

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أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم السبت، أن المجلس يعي الصعوبات المحدقة بالبلاد والتخوف من العودة للصراعات السابقة، مؤكدا ضرورة اتخاذ القرارات التي تضمن السلم والأمن والاستقرار للشعب الليبي.

وقال المنفي في كلمة له خلال انعقاد أعمال «الملتقى الوطني للشباب» في العاصمة طرابلس، اليوم: «نؤكد دعم المجلس الرئاسي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتكون حرة وشفافة ونزيهة وتعبر نتائجها عن إرادة الشعب الليبي».

وأضاف أن المجلس «نجح في تثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، وتوحيد مؤسساتها، ودعم أعمال لجنة 5+5 العسكرية، وفتح الطريق الساحلي وتأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، وجمع الفرقاء ورأب الصدع حفاظا على السلم المجتمعي».

بدوره، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند في كلمة له في الملتقى، أن «الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا ستتيح لليبيين اختيار من يرأسهم بأنفسهم»، داعيا إلى مشاركة الشباب بفاعلية في هذا التحول الديمقراطي كونهم يمثلون 50 % من السكان.