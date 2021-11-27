استشاري نفسي يحذر السيدات من اتخاذ أي قرار حياتي خلال الدورة الشهرية

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شددت الدكتورة هبة إبراهيم، استشاري نفسي، على ضرورة أن تتمرن السيدة على ضبط النفس خلال فترة الدورة الشهرية، من خلال الاستماع إلى الموسيقى، أو العمل على تجنب الدخول في أي صدامات وقت الدورة الشهرية.

وتابعت «إبراهيم»، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن هناك ضرورة لإرسال الفتيات لمراكز إرشاد نفسي لكي يستطعن التعامل مع تغيرات الهرمونات خلال فترة الدورة الشهرية أو ما بعد الولادة، لأن السيدات بعد الولادة قد يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة، وقد يؤذين الطفل.

وأشارت إلى أن السيدات لا يجب ان يأخذن أي قرارات حياتية خلال فترة الدورة الشهرية، لأن هذه الفترة تكون السيدة ليست قادرة على التركيز.