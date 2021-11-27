إجراء مشدد من بريطانيا بسبب متحور «أوميكرون»: طفرة تنتشر حتى بين متلقي اللقاح

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن طفرة «أوميكرون» المتحورة لفيروس كورونا يمكنها الانتشار بسرعة حتى بين متلقي اللقاح المضاد للفيروس.

وأكد أن «المملكة المتحدة تقرر تشديد قيود كوفيد على جميع المسافرين القادمين، وسنطلب ممن يشتبه في إصابتهم بالمتحور الجديد عزل أنفسهم لـ10 أيام».

أكدت السلطات في جنوب إفريقيا أن البلاد سوف تتشاطر مع دول أخرى بعينات متحور «أوميكرون» الجديد من فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز» اليوم السبت قال توليو دي أوليفيرا، مدير مركز الابتكارات ومواجهة الأوبئة في جنوب إفريقيا: «سنتعامل معه مثلما تعاملنا مع متحور دلتا، أي سنرسل عينات هذا المتحور إلى جميع الوكالات المعنية بالسلامة البيولوجية في العالم».

وتابع أن بلاده قد تسلمت طلبين بهذا الخصوص من الولايات المتحدة وبريطانيا، مضيفًا: «كنا نتعاون دائمًا بشكل وثيق مع معظم وكالات السلامة البيولوجية في العالم، لكي يتم إيجاد ردود على تحديات جوهرية في أسرع وقت ممكن».

وشدد دي أوليفيرا على أن العينات لا يتم إرسالها إلى شركات خاصة بل يجري التعاون مع أجهزة حكومية فحسب.

وأمس الجمعة، قررت منظمة الصحة العالمية، في أعقاب اجتماع طارئ، تصنيف متحور B.1.1.529 الجديد من فيروس كورونا المستجد، والذي تم كشفه في جنوب إفريقيا، بالمثير للقلق.

وأطلقت المنظمة على المتحور المذكور اسم «أوميكرون»، نسبة إلى الحرف الخامس عشر في الأبجدية الإغريقية.