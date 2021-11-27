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والد اللاعب محمد عبدالعظيم يرد على «مجاملة» نجله في قطاع الناشئين بالزمالك

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والد اللاعب محمد عبدالعظيم يرد على «مجاملة» نجله في قطاع الناشئين بالزمالك والد اللاعب محمد عبدالعظيم يرد على «مجاملة» نجله في قطاع الناشئين بالزمالك

أثار التقرير الذي نشرته «المصري اليوم» بشأن واقعة «مجاملة» اللاعب محمد هيثم عبدالعظيم، لاعب فريق مواليد 2006 بنادي ، ردود فعل واسعة داخل القلعة البيضاء، الأمر الذي جعل ، رئيس النادي، يكلف إسماعيل يوسف، أمين الصندوق، وحمادة أنور، عضو المجلس، بفتح تحقيق عاجل حول تلك الواقعة، مع إعادة هيكلة قطاع الناشئين، خلال الفترة المقبلة، وحل بعض الأزمات والمشاكل داخل القطاع.

الزمالك يفتح تحقيقًا في واقعة مجاملة بقطاع الناشئين

وتواصلنا مع هيثم عبدالعظيم، والد اللاعب، الذي قال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «نجلي محمد هيثم عبدالعظيم، يلعب في قطاع الناشئين بنادي الزمالك منذ 6 سنوات، وهو لاعب مميز بشهادة جميع مدربي القطاع داخل القلعة البيضاء».

وأكد: «لم يتم مجاملة نجلي، بدليل أنه متواجد بصفة مستمرة مع منتخب الناشئين مواليد 2006، وهو هداف ونادي الزمالك».

وردًا على واقعة تحمله تكاليف معسكرات قطاع الناشئين بالزمالك، قال هيثم عبدالعظيم: «فعلت ذلك بناءً على طلب من اللجنة السابقة التي كانت مكلفة بإدارة نادي الزمالك، بالإضافة إلى حبي للنادي».

ومازالت «المصري اليوم» في انتظار نتائج التحقيقات التي يجريها مسؤولو الزمالك بشأن المشاكل والأزمات داخل قطاع الناشئين.

المصرى اليوم