ليفربول ضد ساوثهامبتون: جوتا يتألق وصلاح مستمر في تحقيق الأرقام المميزة

★ ★ ★ ★ ★

واصل ليفربول نتائجه القوية في البريميرليج، ونجح في اكتساح ضيفه، ساوثهامبتون، بنتيجة 4-0 في مباراة ضمن الجولة رقم 13 من البريميرليج.

وأنهى الريدز المباراة عمليًا من شوطها الأول الذي انتهى بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 3-0 بفضل هدفين من البرتغالي ديوجو جوتا وهدف من لاعب الوسط الإسباني تياجو.

وفي الشوط الثاني سجل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف الرابع للريدز، ليؤكد تحقيق ليفربول للفوز الثاني على التوالي في الدوري بنتيجة 4-0 بعد الفوز في الجولة الماضية على أرسنال بنفس النتيجة.

الفوز رفع من رصيد ليفربول إلى 28 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، في حين تلقى ساوثهامبتون هزيمته الخامسة هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

رجل المباراة:

حصل ديوجو جوتا على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد تسجيله 50% من أهداف فريقه اليوم.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- هدف ديوجو جوتا الأول بعد 97 ثانية من بداية المباراة هو اسرع هدف يسجله ليفربول في البريميرليج منذ أبريل 2019 (15 ثانية، ضد هدرسفيلد تاون).

- محمد صلاح اشترك في تسجيل 25 هدفًا في مختلف البطولات هذا الموسم (سجل 17 وصنع 8)، أكثر بالضعف من أي لاعب أخر من أي نادي في البريميرليج.

- محمد صلاح سجل أو صنع في 12 من 13 مباراة لعبها ليفربول في البريميرليج (الإستثناء كان في مباراة بيرنلي).

- محمد صلاح اشترك في تسجيل 150 هدفًا في 171 مباراة بالمسابقة (سجل 108 وصنع 42) – فقط ألان شيرر (148) وتييري هنري (163) حققا أول 150 مساهمة تهديفية لهما في المسابقة في عدد مباريات أقل من النجم المصري.

- ترينت أليكساندر أرنولد صنع الهدف رقم 40 له في البريميرليج – فقط واين روني (22 عامًا و200 يومًا) وسيسك فابريجاس (21 عامًا و188 يومًا) تمكنا من صناعة 40 هدفًا في البريميرليج في عمر أقل من ظهير ليفربول (23 عامًا و51 يومًا).

- ساوثهامبتون خسروا 14 من المباريات ال18 التي لعبوها خارج قواعدهم في البريميرليج خلال عام 2021 (فازوا 2 وتعادلوا 2).

- ليفربول حافظوا على نظافة شباكهم في جميع المباريات التي فازوا بها هذا الموسم (8).

- ساوثهامبتون لا يعرف الفوز على ملعب أنفيلد خلال أخر 8 زيارات في الدوري (تعادل 2 وخسر 6).