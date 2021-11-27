الموسيقار أحمد الموجي : الصور المستخدمة بحفل الكباش مستوحاة من جدران المعابد

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كشف الموسيقار أحمد الموجي، مؤلف موسيقى حفل افتتاح طريق الكباش، كواليس التحضير للحفل، موضحًا أنه كان لا ينام سوى نصف ساعة أو ساعة يوميا بسبب ضغط التحضير للاحتفالية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المسئولية كانت كبيرة، لأن الاحتفالية كانت تمثل مصر ولا بديل عن النجاح.

ولفت الموسيقار أحمد الموجي، مؤلف موسيقى حفل افتتاح طريق الكباش إلى أنه تلقى العديد من ردود الفعل الإيجابية على حفل الكباش، ورسائل دعم وإشادة بأدائه.

وأكد خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن أول رد فعل سمعه من والديه اللذين أشادا بما قدم في الاحتفالية، مشيرًا إلى أن الصور المستخدمة في الحفل كانت مستوحاة من جدران المعابد.