لماذا تم اختيار يوم 25 نوفمبر لتنظيم احتفالية الكباش؟.. خبير أثري يجيب

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قال الدكتور طارق توفيق نائب رئيس جمعية علماء الآثار المصرية، إن اختيار 25 نوفمبر لتنظيم احتفالية طريق الكباش له دلالة كبيرة لأنه نفس الشهر الذي تحتفل في الأقصر بعيدها القومي، وهو الشهر نفسه الذي تم فيه اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وأضاف توفيق، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم السبت، أن أصعب شىء خلال إحياء طريق الكباش هو إيجاد حرم لهذا الطريق، خصوصًا وأن الطريق في الماضى كان يشهد احتفالات ورقص وغناء.

وأوضح أنه تم العثور على بقاء بذور من بين التماثيل وهو ما يوضح أن الطريق كان على جانبيه زرع، ولم يكن طريق صحراوي، لافتًا إلى أن الترميم لا يقوم باستكمال التماثيل ولكن يحافظ عليها، منوها بأن ثلث التماثيل كاملة والباقي فأجزاء فقط.

وأشار إلى أن أغنية «أقصر بلدنا» خلال الاحتفالية أحدثت توازنا مع الأغاني المستلهمة من مصر القديمة.