رئيس حكومة طالبان يدعو إلى عدم التدخل في شؤون بلاده

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قال محمد حسن أخوند، رئيس حكومة طالبان، اليوم السبت، إن حكومة بلاده انتهجت سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، داعيًا باقي الدول للقيام بالأمر نفسه.

وجدد أخوند تعهده في أول خطاب تلفزيوني له، بأن تحظى المرأة في أفغانستان بكل حقوقها المذكورة في الإسلام، موضحًا أن المشاكل الاقتصادية في بلاده ستُحل إذا تم الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في الخارج.

وفي سياق متصل، التقى وفد من طالبان مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية القطرية، مطلق القحطاني، لبحث سبل تحسين المساعدة الإنسانية للمواطنين الأفغان، أمس الجمعة.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية في بيان بأنه جرى، خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، حيث شدد الطرفان على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من الشعب الأفغاني، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء.

وأضاف البيان أن قطر أكدت خلال الاجتماع أهمية ضمان استمرار عمل المدارس في أفغانستان، وضرورة توفير فرص التعليم لجميع فئات المجتمع الأفغاني، لا سيما الفتيات، كما جددت التزامها بمواصلة العمل مع الأطراف الأفغانية والشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار في أفغانستان.

من جهتها، عبّرت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية عن شكرها وتقديرها دولة قطر لدورها البنّاء في أفغانستان على الصعيدين الإنساني والدبلوماسي، ودعمها المستمر للشعب الأفغاني بما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان.

ووفق تغريدة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية في حكومة «طالبان»، عبدالقهار بلخي، فإن الوفد الذي يترأسه أمير خان متقي يضم مسؤولين من وزارات التعليم والصحة والمالية والأمن، وكذلك البنك المركزي.