طارق الشناوي: شعرنا بالفخر خلال احتفالية طريق الكباش

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أشاد الناقد الفني، طارق الشناوي، بالموسيقار أحمد الموجي، مؤلف موسيقى حفل افتتاح طريق الكباش التي نجحت بشكل باهر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه كان في غاية السعادة خلال مشاهدته احتفالية طريق الكباش، والتي يراها تحمل اسم مصر سواء جغرافيا أو تاريخيا، بسبب الحضارة والتميز والإبداع خلال الأداء.

وتابع طارق الشناوي: «شعرنا بالفخر للانتماء لهذا الوطن خلال احتفالية طريق الكباش، وأحمد الموجي تعامل مع تراث راسخ».

وواصل حديثه الموجه للموسيقار أحمد الموجي الذي استضافته الإعلامية عزة مصطفى: «بداية أحمد الموجي مبشرة ولدي إحساس قوي أنه سيكون أحد أسماء الجيل الثالث».

وختم حديثه قائلًا: «عائلة الموجي عظيمة وربنا بعتها للأمة العربية وليس مصر فقط، وهو يحمل الراية لجيل ثالث موهوب».