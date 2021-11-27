ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي ندوة عن ثورة الدراما الرمضانية

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يُدير الإعلامي عمرو عبد الحميد، غدًا الأحد في الساعة الثالثة عصرًا بدار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حلقة نقاشية عن مقدمة لنوع جدید أحدث ثورة ﻓﻲ الدراما الرمضانیة.

سيكون ضيوف الندوة كلًا من المخرج بيتر ميمي والفنان إياد نصار والسيناريست هاني سرحان.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي أمس الجمعة، وتمتد من الفترة 26 نوفمبر الجاري إلى 6 ديسمبر، وشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، وتكريم المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، والذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الـTime، والمخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان «كان السينمائي».

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم الإسباني «المسابقة الرسمية»، ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.