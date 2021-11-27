وائل الفشني: بعشق الغناء بكل ألوانه و«وشي حلو على الموجي»

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قال المطرب وائل الفشني، إن الجميع بذل مجهودا كبيرا خلال حفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم، الخميس الماضي، في مدينة الأقصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع اليوم السبت على قناة صدى البلد، أن أغنية «الأقصر بلدنا» كان دائما ما يرددها قبل أن يؤديها في حفل افتتاح طريق الكباش.

وتابع المطرب وائل الفشني أن الموسيقار أحمد الموجى حفيد الموسيقار الكبير محمد الموجي، من أفضل الشخصيات التي تعرف عليها في المجال الفني.

واستطرد أن الجميع ما زال يعشق الأغاني التراثية، كاشفا أنه يعشق الغناء بشكل عام بجميع الألوان المختلفة للغناء.

فيما قال الموسيقار أحمد الموجي خلال وجوده ضيفا في برنامج «صالة التحرير» أن الفشني دائما ما يبدع في أغاني المواويل.

واستكمل المطرب وائل الفشني: «وشي حلو على الموسيقار أحمد الموجي وهو كمان وشه حلو عليّ»، متمنيًا استمرار العمل الثنائي بينهما.