تبون: لا نريد ديمقراطية العصابة والشعارات

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أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، السبت، عزمه القيام بزيارة إلى تونس لتعزيز التشاور والتعاون بين البلدين، مؤكدا احترامه للمعارضة السياسية.

وأوضح، في تصريحات للصحافة على هامش قيامه بالتصويت في الانتخابات المحلية، أن زيارة رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن، إلى الجزائر، الخميس، تندرج في إطار «تبادل الزيارات، والآراء والتجارب»، مؤكدا أن هذا النوع من الزيارات سيتواصل.

كان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قال في وقت سابق، إن الزيارة المرتقبة للرئيس تبون، إلى تونس «ستأتي في أوانها»، واصفا زيارة رئيسة الحكومة التونسية إلى الجزائر بـ«المهمة»، و«الناجحة جدا»، أنها تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

مراحل انتقالية

من جهة أخرى، رد تبون، على المطالبين بمرحلة انتقالية بالقول، إن الجزائر تمضي بثبات نحو «ترسيخ الديمقراطية الحقة وليس ديمقراطية العصابة والشعارات». وأضاف «اليوم نبحث عن مؤسسات شرعية لا غبار عليها، وهو ما وصلنا إليه اليوم.

وهذه الانتخابات تهدف إلى ترسيخ ثقافة المواطنة في اختيار من يمثلنا.

كما ستكون محطة مهمة في بناء دولة قوية اقتصاديا في كنف الحرية والديمقراطية».

كما دعا إلى الاختيار الأفضل والأكفأ من بين المرشحين، كاشفا عن عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في 9 بلديات من مجموع 1541 لعدم وجود قوائم للمرشحين.

وجدد الرئيس الجزائري احترامه للمعارضة السياسية والفكرية، مبرزا أنه لن يتم اللجوء للعنف للتعامل مع أولئك الذين يقومون بعرقلة عمل المؤسسات وسير الانتخابات.