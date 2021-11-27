حريق يدمر منزل 3 طوابق في «القيسارية التجارية» بطهطا في سوهاج

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريق نشب مساء اليوم في منزل قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة «القيسارية التجارية» بمدينة طهطا في شمال المحافظة، والتهمت النيران جميع محتويات المنزل الذي يضم 3 محال تجارية، ومخزنًا، وشقتين سكنيتين، ولم ينجم عن الحريق أي خسائر أو إصابات بشرية.

كانت غرفتا العمليات بمحافظة سوهاج ومديرية الأمن، تلقيتا إخطارًا بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بمنطقة «القيسارية التجارية» المزدحمة بالمحال التجارية بمدينة طهطا في شمال المحافظة، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وقوات الحماية المدنية، و4 سيارات إطفاء.

وتبين من المعاينة والفحص للعقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، أن الحريق نشب في منزل قديم مكون من 3 طوابق، مبني بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية، ويضم الطابق الأول منه 3 محال تجارية لبيع الأدوات الكهربائية، والطابق الثانى به شقتان مأهولتان بالسكان، والطابق الثالث به مخزن للأدوات الكهربائية، وقد جرى إخلاء المنزل من قاطنيه، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقى المحال التجارية بالمنطقة، وقد أتت النيران على جميع محتويات طوابق المنزل، ولم ينجم عن الحريق أي إصابات أو خسائر بشرية، وجرى فرض كردون أمني حول مكان الحريق، وتم استدعاء معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لرفع آثار الحريق، كما جرى استدعاء خبراء المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق، وتحرر بالحريق المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.