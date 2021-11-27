ضبط 442 مخالفة تموينية خلال أسبوع في المنيا

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ضبط فريق الرقابة التموينية في المنيا، بالتنسيق مع مباحث التموين، 442 مخالفة تموينية متنوعة خلال الأسبوع الماضي، بينها 275 مخالفة مخابز، و165 مخالفة محلات تجارية.

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إنه تم ضبط 275 مخالفة مخابز عبارة عن 71 محضر خبز نقص وزن، و26 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر توقف عن الإنتاج، و7 محاضر عدم وجود سجل زيارات، و20 محضر عدم وجود شهادات صحية، و148 محضر ما بين عدم إعطاء بون ونظافته.

وفى مجال متابعة الأسواق، تم تحرير ١٦٥ محضرا، عبارة عن 34 محضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضري سلع منتهية الصلاحية، و5 محاضر إدارة منشآت دون ترخيص، و10 محاضر ذبح خارج السلخانة، و8 محاضر سلع مجهولة المصدر، و48 محضر عدم وجود شهادات صحية، و58 محضر لتجار تموين غلق في مواعيد العمل، بالإضافة إلى محضر مواد بترولية.