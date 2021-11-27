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نشر مستثمر وجامع السيارات الخارقة، حميد عبدالله البقيش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مقطع فيديو لدبٍ وهو يحطم باب سيارته الـ «لامبورجيني» البرتقالية الفاخرة، التي يبلغ ثمنها حوالي 274 ألف دولار.

وأظهر مقطع الفيديو الثري الإماراتي يجلس داخل السيارة بينما كان الدب يقترب من باب السيارة، وعند وصوله إلى الباب حاول الدب التسلل إلى السيارة من خلال النافذة.

وجذب باب السيارة لينتزعه من مكانه، فيما تلخصت ردة فعل «البقيش» بالضحك ودعوة الدب لإطعامه تفاحة، كما علق على الفيديو: "لا تعليق."

هذا ليس الحيوان البري الوحيد الذي يمتلكه «البقيش» فهو لديه العديد من الحيوانات البرية مثل الأسود والنمور والعقارب والضباع والثعابين، التي يلعب معها كأنها حيواناته الأليفة.

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وتظهر مقاطع الفيديو عبر حسابه الشخصير وهو يلعب مع الحيوانات البرية بينما يجلس بجانب سياراته باهظة الثمن.

على الرغم من تعرض «البقيش» للانتقادات بسبب تربيته للحيوانات البرية كحيوانات أليفة، أشار أن الحيوانات يتم الاعتناء بها جيدًا في حديقة حيوانات مجهزة خصيصاً لهم بجوار قصره.