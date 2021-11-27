مصادر: مصرع 21 من القوات السودانية وإصابة 30 في معارك الشريط الحدودي مع إثيوبيا

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قالت مصادر عسكرية موثوقة، نقلاً عن صحيفة «سودان تربيون»، إن المعارك التي وقعت فجر السبت على الشريط الحدودي مع إثيوبيا، أدت لمصرع 21 من القوات السودانية وجرح ما لا يقل عن 30 آخرين.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات سودانية وأخرى إثيوبية توغلت داخل الأراضي السودانية شرق بركة نورين عند مستوطنة ملكامو بعمق 17 كيلومترًا.

وقالت المصادر إن معارك طاحنة دارت شرق منطقة أم ديسا وبركة نورين تجاه مستوطنة مالكامو الإثيوبية المشيدة داخل الأراضي السودانية شرق نهر عطبرة، واستخدمت في المعركة المدفعية الثقيلة والرشاشات على مدى 8 ساعات.

وأضافت: «قتل 21 من الجيش السوداني بينهم ضابط برتبة رائد وملازم أول. وجرح حوالي 33 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى تبارك الله بمحلية القريشة»، وأفادت كذلك بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وسط القوات الإثيوبية.

وقالت المصادر إن القوات الإثيوبية والميليشيات كانت تسندها قوات إريترية تم تجميعها من عدة مناطق وقدر عددها بنحو 6000 مقاتل طبقا للمصادر.

وأشارت إلى أنه تم تجميع هذه القوات من مناطق ماي خضرة، الحمرة، بإقليم التقراي المحاذي للفشقة الكبرى ومناطق دانشا، هرر بحر دار، قندر، وشهيدي، بإقليم بحر دار المحاذية لمحليتي القريشة، باسنده، القلابات الشرقية المحاذية للفشقة الصغرى.

ولم يصدر عن الجيش السوداني تعليق رسمي حيال هذه التطورات.