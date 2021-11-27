هالة السعيد تزور معرض لوحات أطفال مستشفى 57357

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قامت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة المعرض الفني الذي نظم لعرض لوحات أطفال مستشفى 57357، بحضور عددٍ من الشخصيات العامة والفنية والثقافية.



خلال مشاركتها تفقدت السعيد المعرض حيث أبدت إعجابها الشديد بالأعمال الفنية لأطفال وشباب مستشفى 57357، وقالت إن الفن يمثل أداة علاجية رائعة، موضحة أن المعرض يسهم في مشاركة الأطفال أفكارهم وطموحاتهم لتخطي المرض، مما يسهم في تسريع مرحلة التعافي منه، متابعه أن فكرة تخصيص العائد من بيع اللوحات التي صممها الأطفال لصالح مستشفى سرطان الأطفال يرفع روح المشاركة والدعم لدى الأطفال.



أكدت السعيد دور الفن والإعلام في التوعيه بالوقاية من المرض وكذلك طرق العلاج ودعم المرضي موضحة أن اختيار مكان كوسط البلد لإقامة المعرض يمثل نقطة تميز لإبراز المنطقة وما بها من تطوير تاريخي وفني.

