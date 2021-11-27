حسام غالي يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بعد دخوله مجلس إدارة النادي

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وجه حسام غالي قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رسالة مهمة لجماهير القلعة الحمراء عقب نجاحه في انتخابات النادي التي شارك فيها تحت لواء قائمة محمود الخطيب.

وفي أول تجربة له بانتخابات النادي الأهلي فاز حسام غالي باكتساح كبير في منصب العضوية فوق السن حيث حصد 19223 صوتاً كأكثر الأعضاء فوق السن حصدا للأصوات مع زميله محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة السابق والمستمر في الدورة الانتخابية الجديدة.

وكتب حسام غالي عبر حساله على إنستجرام اليوم السبت : أحب أشكر أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الكبيرة في قائمة الكابتن محمود الخطيب ، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم فينا ونقدر نخدم كل أهلاوى.. ودائمًا وأبدًا الأهلي فوق الجميع.

كان محمود الخطيب رئيس النادي قد كشف عن أنه ضم حسام غالي لقائمته من أجل أن يتولى معه مسؤولية شؤون فريق الكرة في مجلس الإدارة.