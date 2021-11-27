أول تعليق من العامري فاروق بعد انتهاء ماراثون انتخابات الأهلي

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نجح العامري فاروق في الفوز بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي بالتزكية في الانتخابات التي جرت أمس الجمعة 26 نوفمبر 2021.

ورغم نجاح العامري فاروق إلا أنه بات مهدداً بالتجميد في ظل بند في اللائحة يقول بضرورة اعتماد الجمعية العمومية للنادي لفوزه على هذا المنصب بالتزكية.

وتواجد العامري فاروق أمس في انتخابات النادي الأهلي رغم فوزه بالتزكية وحرص على دعم القائمة والوقوف بجانب زملائه المرشحين على باقي المناصب.

وعقب انتهاء الانتخابات نشر العامري فاروق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورتين له يظهر فيها التعب الشديد والمجهود الذي يبذله من أجل خدمة كيان القلعة الحمراء، وعلق العامري فاروق على الصورتين بعبارة : تعب السنين فى حب النادى الأهلى الغالى على القلب.