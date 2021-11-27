العريان يفوز بمقعد نائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي

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فاز شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة.



وحسم العريان مقعده في الانتخابات التي أقيمت اليوم السبت في كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، خلال يومي 27 و28 من نوفمبر/تشرين ثان الجاري.

واستطاع العريان الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، بعد حصوله على 53 صوتا، من إجمالي الأصوات.

وتم انتخاب 5 مرشحين لهذا المنصب وهم: خوان أنطونيو الاسباني بإجمالي 72 صوتا، جول بوظو الفرنسي بإجمالي 70 صوتا، فياتشيسلاف أمينوف الروسي بإجمالي 52 صوتا، جون مانزو المكسيكي بإجمالي 50 صوتا وأخيرا شريف العريان.

جدير بالذكر أن اتحاد الخماسي الحديث، أهدى لمصر ميدالية أولمبية في طوكيو 2020 عن طريق اللاعب أحمد الجندي الذي حصل على الفضية.

وتعد هذه هي أول ميدالية أولمبية في رياضة الخماسي الحديث للاعب مصري وعربي وأفريقي.