قبل عرض «الحفرة».. نفاد التذاكر بـ«القاهرة السينمائى»

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نفدت تذاكر العرض الأول لفيلم الحفرة بعد ساعات قليلة من بدء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ٤٣، حيث سيتم عرض الفيلم غدا بدار الأوبرا المصرية خلال فعاليات المهرجان.

يعتبر الفيلم أولى التجارب الإخراجية للنجم عمرو عابد، ويقوم ببطولته صدقي صخر وأحمد بنهاوي، من إنتاج النجم كريم قاسم، وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.

يضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير ماجد نادر، مونتاج سارة عبدالله، تصميم شريط الصوت سارة قدوري، موسيقى تصويرية شريف ثروت، تلوين ومؤثرات بصرية أحمد أبوالفضل، ميكساج محمد صلاح، مساعد مسجل الصوت شادي فريد، ستايلست: آية متولي، مهندس الصوت أسامة جبيل، إنتاج كريم قاسم، كتابة وإخراج عمرو عابد.

تعاون النجمان عمرو عابد وكريم قاسم للمرة الأولى عام 2006 من خلال بطولة فيلم أوقات فراغ، وشهد مشوارهما التمثيلي العديد من البطولات المشتركة مثل أفلام الماجيك وإي.يو.سي، ليل/ خارجي، ليخوضا تجربتهما الجديدة كصانعي أفلام من خلال فيلم الحفرة.

مواعيد عرض فيلم الحفرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يوم الأحد، 28 نوفمبر، الساعة 6:00 مساء بالمسرح الصغير بدار الأوبرا

الإعادة الاثنين، 29 نوفمبر، الساعة 11:30 صباحاً بالمسرح الصغير بدار الأوبرا

الثلاثاء 30 نوفمبر، الساعة 03:30 مساءً، بقاعة إيوارت الجامعة الأمريكية في التحرير