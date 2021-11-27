مشكلات النسيج ومصنع «كيما» أمام «صناعة النواب».. وأوضاع البورصة باللجنة الاقتصادية

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تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب عدة اجتماعات خلال الاسبوع الجارى على هامش الجلسات العامة للمجلس، وتناقش خلالها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفى السلابوكيل اللجنة، بشأن استمرار نزيف خسائر شركة كيما المتخصصة في صناعة الأسمدة، والوقوف على أسباب تلك الخسائر وانخفاض كفاءة الشركة التشغيلية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحيم المرشدي، بشأن المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، والتي أدت إلى توقف الكثير من المصانع وإغراق الأسواق بمنتجات دخلت بطرق غير شرعية.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي موسى، بشأن المشكلات التي تواجه المستثمرين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، مثل زيادة سعر متر الأرض، وتأخر جهاز مدينة السادات في تسليم الأراضي لعدم الانتهاء من المرافق، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

واستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة نيفين نبيل الكاتب، بشأن المشكلات التي يتعرض لها الصنَاع والمستثمرون بالمنطقتين الصناعيتين ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، وخاصة ما يخص توصيل المرافق، وارتفاع المقايسات الخاصة بتوصيل الكهرباء، وكذا مشكلات مصانع الغزل والنسيج بمركزي كفر الدوار، وأدكو بمحافظة البحيرة مثل زيادة الغرامات الخاصة بالغاز الطبيعي، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

فيما اللجنة الاقتصادية أوضاع البورصة المصرية في ضوء القرارات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية، ومدى تأثيرها على مؤشرات البورصة.