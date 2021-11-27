«ريد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى يتلألأ بالنجوم.. سباق للأناقة بين نرمين الفقي ونسرين طافش ومنى زكى وصبا الرافعى.. وحضور خاص لـ«الكابلز»

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بين ظهور جرىء وجذاب وآخر محتشم، جاءت إطلالات النجمات وضيوف حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الذى استقبلت خلاله السجادة الحمراء عددا كبيرا منهم خلال إطلاق دورته الـ 43 أمس الأول.

«ريد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى يتلألأ بالنجوم

وتألقت النجمات لبلبة وإلهام شاهين ويسرا ونيللى كريم وفيفى عبده وليلى علوى ودرة بتصميمات أنيقة، كما ظهرت النجمات الشابات مريم الخشت وأسماء جلال وتارا عماد بفساتين جريئة لفتت الأنظار، وكان للنجمة منى زكى ظهور خاص ارتدت خلاله فستانا قصيرا باللون الأخضر الداكن.

«ريد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى يتلألأ بالنجوم

وشكل حضور الكابلز (الثنائيات) قوة جذب لمتابعى المهرجان على الريد كاربت، إذ حضر الفنان أحمد الفيشاوى وزوجته، وتبادلا القبلات بشكل أشعل الحضور، وجذب الكاميرات.

«ريد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى يتلألأ بالنجوم

كما جذب الفنان هانى عادل الأنظار بحضوره بصحبة زوجته الفنانة اللبنانية دايموند بو عبود، وكان للفنانين أحمد داوود وعلا رشدى حضور خاص على الريد كاربت لما عرف عنهما من عفوية وتبادل للضحكات أمام المصورين، وظهر داوود ببدلة زرقاء.

«ريد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى يتلألأ بالنجوم

كما تألقت علا رشدى بفستان أسود، فى حين كان للفنانة هند عاكف ظهور لافت بإطلالة فرعونية، وأشارت إلى أنها قامت بذلك تأثرا بنجاح موكب طريق الكباش الذى جذب الأنظار للحضارة المصرية القديمة.

«ريد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى يتلألأ بالنجوم

وشهد افتتاح المهرجان حضورا كبيرا من النجوم ومشاركة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة.

«ريد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى يتلألأ بالنجوم

وتتواصل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى خلال الفترة من 26 نوفمبر الجارى حتى 5 ديسمبر المقبل، وتعرض أكثر من 111 فيلما.

«ريد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى يتلألأ بالنجوم