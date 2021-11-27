«صحة النواب» تناقش لائحة «المنتجات الصحية».. وإنشاء مستشفى نفسية بالبحيرة

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تعقد لجنة الصحة عدة اجتماعات خلال الاسبوع الجارى بدء من غدا الاحد، تزامنا مع الجلسات العامة للمجلس تناقش خلالها عدد كبير من طلبات الاحاطة حلو عدد من الشكلات المتعلقة بقطاع الصحة .

وتناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021 بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، والمُعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11/2/2019.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمي، بشأن تضارب الاختصاصات بين وزارة الصحة والسكان والهيئة العليا للدواء بشأن مفتشي قسم الصيادلة بالمحافظات.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبوالخير، بشأن تضارب القرارات بين هيئة الدواء ووزارة الصحة والسكان مما آدي إلى حدوث التباس بين اختصاصاتهم.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبوالخير، بشأن عدم اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر برقم 206 لسنة

وطلب الإحاطة المقدم من النائب أبوالعباس فرحات تركي، بشأن غلق وحدة صحة دربالة محافظة الاسكندرية. ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجلاء العسيلي، بشأن عدم وجود مكان دائم لمرضي الغسيل الكلوي المزمن وتنقلهم بين 6 مستشفىات بمحافظة الاسكندرية.

و طلب الإحاطة المقدم من النائبة هدي عبدالستار، بشأن شكاوى المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من التكدس الشديد امام وحدة صحة (البيطاش غرب العجمي الطبية).

و مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي سالم، بشأن دخول الحالات المستحقة للحجز بالقسم الداخلي على نفقة الدولة بمركز القلب والجهاز الهضمي أسوه بحالات العناية المركزة بسوهاج.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد العرجاوي، بشأن، عدم إقامة الوحدات الصحية التي تم ادراجها بالخطة الخاصة بالوزارة لعام 2019/2020.، والمعايير التي تم على أساسها توزيع التجهيزات الطبية على مستشفيات وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحيرة. وعدم وجود مستشفى للأمراض النفسية والعقلية في محافظة البحيرة.و عدم وجود آلية لعلاج عمال القطاع العام العاملين بقطاع الاعمال حيث لا يتم تغطيتهم بالتأمين الصحي.

و وجود عدد كبير من مرضي قوائم الانتظار بحاجة إلى اجراء العمليات الجراحية خاصة أقسام (المسالك البولية – الانف والاذن – العظام) بمستشفيات جامعة الإسكندرية