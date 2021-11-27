«تضامن النواب» تستمع لوزير الأوقاف.. وتناقش «تكافل وكرامة»

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تعقد لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اجتماعا بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتوضيح رؤية الوزارة، ودعمها لصندوق عطاء «صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة» بمبلغ 50 مليون جنيه.

كما تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب بهاء الدين أبوالحمد، بشأن النظر في إخراج جميع شرائح العاملين بجميع قطاعات الدولة أو العمالة غير المنتظمة أو أصحاب المعاشات وأصحاب معاش تكافل وكرامة الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه من نظام شرائح الكهرباء الجديدة.

كما تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم وجود آلية واضحة لاستيعاب الأسر الفقيرة المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، وعدم إعطاء المرضى الذين يتم الكشف الطبي عليهم مرتين ولا يتم اعطائهم مستحق طبيا، ولذا لابد أن يكون لهم فرصة ثالثة، وذلك لوجود أمراض تظهر وتزداد بعد فترة من الكشف.

فيما تواصل لجنة الاعلام والثقافة مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. والثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.

واستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن رفع كفاءة قصر ثقافة روض الفرج بمحافظة القاهرة.

و طلب الإحاطة المقدم من النائبة منال هلال، بشأن إعادة إحياء ملتقيات الفنون التي كان يقوم بها المجلس الأعلى للشباب والرياضة في التسعينيات من القرن الماضي بالمشاركة مع وزارة الثقافة.

وتناقش لجنة السياحة والطيران مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.