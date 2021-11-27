وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء يكرم المعلمات المتميزات

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قام حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ( مساء اليوم السبت ) بتكريم معلمات رياض الأطفال المتميزات والمشاركات في رفع المناهج التعليمية لدورهن في النهوض والارتقاء بمدارس رياض الأطفال والمدارس الرسمية للغات على مستوى المحافظة .

وأكد عاطف العلاقمى مدير ادارة العلاقات العامة أن وكيل الوزارة كرم كل من : نورهان على غانم معلمة رياض الأطفال بمدرسة الشهيد محمد الزملوط الرسمية للغات وميادة حسن معلمة اللغة العربية بنفس المدرسة وذلك لجحودهما المتميزة فى ومساهمتهما بأعمالهما فى الرقى بالعملية التعليمية فى المدارس الرسمية للغات وتمثيل المدارس الرسمية للغات .. كما قدم الشكر لمدير ادارة المدارس الرسمية للغات محمد عبد الله العلاقمى لجهده المبذول فى رفعة وتقدم المدارس الرسمية للغات .

ومن جهة أخرى، كرم وكيل الوزارة معلمات رياض الأطفال المشاركات فى رفع المناهج أون لاين على قناة سينا كيدز التعليمية بمحافظة شمال سيناء والمعلمات المتميزات المشاركات في النهوض والإرتقاء برياض الأطفال والمشاركات فى حفل تكريم أوائل الطلاب والمدارس الفائزة فى مسابقة : " أهلا روضتى " .. حيث حصلت مدارس : مصطفى حقى بالمركز الأول وبئر العبد الرسمية للغات بالمركز الأول مكرر ومدرسة الكوثر بالمركز الثالث .

وشكر وكيل الوزارة حنان عمر ونهال جبر من توجيه عام رياض الأطفال بالمديرية ، والمشاركات فى منصة البث المباشر .. الى جانب أحمد عدلى لجهودة المبذولة فى إنشاء قناة سينا كيدز التعليمية بمحافظة شمال سيناء ، ومعلمات وطلاب رياض الأطفال من مدرسة الشهيد أحمد شحاتة المشاركين فى إحتفالية المحافظة بتكريم أوائل الطلاب