مطالبات بالقضاء على ظاهرة العمالة الأجنبية غير الشرعية بالإرشاد السياحي بالبحر الأحمر

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مع عودة النشاط السياحي للبحر الأحمر وارتفاع عدد السائحين من مختلف الجنسيات تزايدت ظاهرة العمالة الأجنبية غير الشرعية للعمل في الشركات والإرشاد السياحي بمدينة الغردقة ولمواجهة الظاهرة قررت نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر إطلاق حملة لمنع العمالة الأجنبية من العمل بمهنة الأرشاد السياحي مع بدء انتعاشة وعودة رحلات التفويج السياحي بين الغردقة والمناطق السياحية والأثرية بالأقصر والقاهرة وجولات السيتي تورز.



وطالبت النقابة أعضاؤها برصد أي مخالفات بتشغيل أجانب في الإرشاد السياحي خلال تواجدهم في المناطق الاثرية وابلاغ شرطة السياحة بمزالة مهنة المرشد السياحى بالقيام بالشرح للسائحين بالمخالفة القانونية وانهم يعملون دون أي تامينات أو ضرائب مثلما يحدث مع المرشدين المصريين. وناشدت النقابة مسؤولي القوي العاملة والضرائب والتامينات وشرطة السياحة بالتدخل لوقف هذة الظاهرة.



واكدت النقابة أن القيام بمهنة المرشد السياحى، بدون ترخيص من وزارة السياحة، والقيد بجدول النقابة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون وأن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وأن القانون 21 لسنة 1983 تنص المادة الثانية منه «لا يجوز مهنة الإرشاد إلا إذا كان حاصلا على تصريح من وزارة السياحة ومقيد بنقابة المرشدين السياحيين، وكذلك تنص المادة 17 أن يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن مائتى جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول مهنة الإرشاد السياحى دون الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون، ويتم مضاعفة العقوبة في حالة العودة».



وناشدت نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر شرطة السياحة ومسؤولي القوي العاملة سرعة التدخل لمنع انتشار ظاهرة العمالة الأحنبية في مهنة الارشاد السياحي وسرعة تدخل الاجهزة المختصة بتحرير بلاغ ضد أي شركة سياحة التي تسمح للعمالة الاجنبية بالإرشاد للسائحين.



وكشف بشار ابو طالب نقيب مرشدي البحر الاحمر ان عددا من شركات السياحة بالبحر الاحمر لا يحترمون القانون المصري من خلال الإصرار على إرسال مرافقين مجموعات سياحية من عير المصريين يفتقرون إلى تصريح عمل وإذن إقامة لإخبار والتحدث عن التاريخ المصري في مختلف المعابد السياحية والمعالم الأثرية في كل مكان في مصر في ظل غياب المرشد السياحي المصري، وهو ما يخالف قانون الارشاد السياحي في مصر وأنه من أجل مصلحة الالاف من المرشدين السياحيين نطالب الاجهزة المختصة بالبحر الأحمر والأقصر والقاهرة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحذير هذه الشركات قبل أن نتوجه بالشكاوى الرسمية إلى وزارة السياحة، وزارة العمل والهجرة ووزارة الداخلية المصرية، للرد على هذا الخروقات.



وأضاف أبوطالب أنه يتلقي يوميا إخطارات من أعضاء النقابة اثناء تواجدهم مع مجموعات سياحية يكتشفون وجود مرشدين أجانب بالعمل بالإرشاد السياحي بالمخالفة للقانون.



وحذر الدكتور محمود صابر، عضو مجلس نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، من تزايد أعداد الأجانب الذين يعملون بالإرشاد السياحي دون الحصول على تصريح من النقابة وإبلاغ الأفواج السياحية بمعلومات مغلوطة حول الحضارة المصرية بالمخالفة للقانون، بالإضافة بما يمثله ذلك من خطر على المهنة وعلى الأمن القومي المصري من خلال المعلومات الخطا التي يقولونها للسائحين أثناء الإرشاد عن الحضارة المصرية والعادات والتقاليد المصرية.

وأوضح «صابر»، أن نقابة المرشدين السياحيين تدق جرس إنذار لأجهزة الدولة بأن مهنتهم أصبحت في خطر بسبب تزايد أعداد طابور البطالة بينهم وزيادة عدد الأجانب المخالفين الذين يعملون في الإرشاد السياحي، وأنهم ليسوا خطر على المهنة فقط إنما يمتد خطرهم على الأمن القومي المصري بالمعلومات الخطا التي يقولونها للسائحين أثناء الإرشاد عن الحضارة المصرية والعادات والتقاليد المصرية.