الجمارك تنهي تكدس الشاحنات بميناء سفاجا

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أكد الدكتور أحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية أن جمارك ميناء سفاجا البحري تمكنت من إنهاء تكدس الشاحنات بالميناء وعودة العمل بشكل يومي منتظم بعد انتهاء تدريب المستخلصين والمستوردين على منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» و«mts» التي تم تطبيقها إلزاميًا اعتبارًا من أول من أكتوبر الماضى، حيث تم تقليص زمن الإفراج الجمركي لساعات قليلة، وخفض تكلفة عملية الاستيراد، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية كما تم التنسبق مع مختلف اجهزة مجتمع الميناء وهيئة مواني البحر الاحمر ودعم الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لتطوير مصلحة الجمارك.



كشف القرنشاوي لـ«المصري اليوم»، عن موافقة وكيل أول وزارة المالية الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، على قيام جمارك سفاجا بتكليف فريق عمل من مصلحة الجمارك من عدة مناطق لتدريب الموظفين والمستخلصين والتوكيلات الملاحية واصحاب الشأن بسفاجا على التعامل مع منظومة النافذة الجديدة من خلال ورش عمل ودورات تدريبية اون لاين، وتكليف فريق دعم فني للمساعدة في إدراج البيانات بالمنظومة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي.



أوضح القرنشاوي أن العمل بميناء سفاجا لا توجد به رحلات طويلة المدة مثل باقي الموانئ والعين السخنة حيث تستغرق الرحلة من ميناء ضبا السعودى إلى ميناء سفاجا من ٧ إلى ٨ ساعات ويمكن للعبارة ان تقوم بعدد اثنين رحلة في اليوم الواحد وان الشاحنات القادمة تاتي على متن رحلات العبارات اليومية من المواني السعودية وتتراوح ما بين ١٥٠ إلى ٢٠٠ شاحنة يوميا.

كان ميناء سفاجا البحري قد شهد تكدس نحو ١٢٠٠ شاحنة ومبرد خلال الايام الاولي لتطبيق المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق للشحنات والبضائع المستوردة لعدم التسجيل على المنظومة الجديدة وتدخلت الجمارك وتم انهاء التكدس وعاد العمل بشكل منتظم بالميناء.